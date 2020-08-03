الكويت تتراجع عن منع دخول المصريين والعراقيين بشرط شهادة فحص كورونا المستجد

وذكرت في بیان صحفي أنھ یتعین على الوافد بعد البقاء في بلد الـ(ترانزیت) لمدة 14 یوما إجراء فحص الخلو من فیروس كورونا المستجد (كوفید 19(ال(بي.سي.آر) وتقدیم شھادة معتمدة تثبت خلوه من المرض على ألا تزید صلاحیتھا عن 72 ساعة من تاریخ أخذ العینة حتى تاریخ الوصول إلى البلاد.

وكانت (الطیران المدني) أعلنت أول من أمس السبت حظر الطیران التجاري للقادمین من 31 دولة حتى إشعار آخر بناء على تعلیمات السلطات الصحیة المحلیة لمجابھة انتشار عدوى الفیروس المستجد.

وشمل القرار دول الھند وإیران والصین والبرازیل وكولومبیا وأرمینیا وبنغلادیش والفلبین وسوریا وإسبانیا وسنغافورة والبوسنة والھرسك وسیریلانكا.

كما شمل نیبال والعراق والمكسیك وإندونیسیا وتشیلي وباكستان ومصر ولبنان وھونغ كونغ وإیطالیا ومقدونیا الشمالیة ومولدوفا وبنما وبیرو وصربیا ومونتنیغرو وجمھوریة الدومینیكان وكوسوفو.

الطيران المدني : يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى مالم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما باجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة. pic.twitter.com/ahNMGbghfT— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 2, 2020

يذكر أن إجمالي عدد الحالات المسجلة من إصابات كورونا المستجد في الكويت وصل إلى 67 ألفاً و911 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 457 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند أمس أن حالات الإصابة الـ463 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين، و144 حالة لغير الكويتيين.وأعلنت الوزارة شفاء 688 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 59 ألفاً و213 حالة.