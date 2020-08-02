ما هو لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة أسترازينيكا؟

أكدت شركة أسترازينكا إنها ليست متأكدة من نجاح اللقاح الذي تطوره مع جامعة اكسفورد في تأمين حماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكنها متفائلة بشأنه! وتقول الشركة إن اللقاح هو عبارة عن فيروس خامل بسيط يحمل فيروس كورونا في مكوناته، ويأمل الباحثون أنه في حال حصل شخص ما على هذا اللقاح أن يهاجم جهاز المناعة هذا الفيروس باعتباره دخيلًا على الجسم وبالتالي تتكون أجسام مضادة

واستجابة دفاعية داخل الجسم، بحيث إذا أصيب الشخص بالفيروس فيما بعد، فإن جهازه المناعي يقضي عليه على الفور.

فالشركة حسب قول أكبر مسؤول فيها تقول إنها اختبرت اللقاح الذي تطوره على القرود وتبين أن جميع القرود المشاركة في التجارب لم تصب بالالتهاب الرئوي، وهذه علامة جيدة لكن في نفس الوقت يشبه ذلك أحيانا مقارنة التفاح بالإجاص لأن إجراء التجارب والأبحاث على الحيوانات لا ينطبق تماما بالأبحاث على البشر وبالتالي انطلقت تجارب على متطوعين من البشر ويجري البحث في نتائجها في المراحل المختلفة.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة هولندية مع رود دوبر الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية السويدية البريطانية حول لقاح كورونا المستجد الذي تطوره الشركة وينتظر أن تظهر في سبتمبر نتائج تجارب أجريت على قرابة 60 ألف شخص حول العالم

إذا فشل اللقاح في سبتمبر فبالطبع لن تكون هناك حاجة لإنتاج مئات الملايين من الجرعات، لذلك لن تدفع الحكومة الهولندية أو الحكومات الأخرى ثمن اللقاح حينها. فالخطوات التي نتحدث عنها سوف تتخذ في شهر سبتمبر/ أيلول.