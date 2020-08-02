لاتعويضات في حال فشل لقاح استرازينكا للوقاية من فيروس كورونا

ويشير تقرير رويترز إلى أن رود دوبرالرئيس التنفيذي لشركة الأدوية السويدية البريطانية أسترازينيكا أجاب على استفسار لرويترز حول تملص الشركة من دفع تعويضات و المسؤولية عن تسبب اللقاح بأضرار أو عوارض جانبية بالقول: إنها حالة فريدة لا يمكننا كشركة المخاطرة لو برز بعد أربع سنوات عوارض جانبية للقاح،" وأضاف بالقول في العقود التي قمنا بالتوقيع عليها نسأل عن جوانب التعويضات وفي معظم الدول من المقبول أن يتحملوا هم المسؤولية لأن ذلك من مصلحتهم الوطنية" على حد زعمه وقال إن أسترا والجهات التشريعية تولي السلامة وملائمة اللقاح أولوية عليا.

ولم يقبل دوبر ذكر تلك الدول التي زعم أنها تتقبل تحمل مسؤولية الأعراض الجانبية في اللقاح الذي لم يثبت حتى الآن نجاحه في التجارب.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أن مسؤولية المنتج في حال تسبب بمشاكل كانت إحدى الجوانب المثيرة للاختلاف في الجهود الأوروبية لتأمين اللقاحات المحتملة لفيروس كوفيد 19 من فايزر وسانوفي وجونسون أند جونسون.

لكن الولايات المتحدة تعتمد قانونا يستثني المسؤولية عن المطالبات من أضرار المنتجات في حال كانت تساعد في السيطرة على جائحة تهدد الجمهور من خلال القانون الذي يعرف باسم بريب PREP Act.

وتعهدت استرازينيكا ثاني أكبر شركة أدوية في بريطانيا بتزويد إجمالي يزيد عن ملياري جرعة باتفاقيات مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبيا بين دور ومنظمات أخرى.

وتختلف اتفاقيات استرا عن معظم منافسيها لأنها أمنت دعما حكوميا لجهود الانتاج والتطوير فيما يتطلع منافسو الشركة للتفاوض حول سعر اللقاح النهائي الذي يتوقف على حصوله على الموافقة الرسمية.

وقعت الولايات المتحدة بالفعل اتفاقيتي توريد مع أسترازينيكا وفايزر من بين صفقات التمويل الرئيسية الأخرى. فيما قال اثنان من المسؤولين لرويترز إن مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع جونسون آند جونسون هي من بين المفاوضات الأكثر تقدما لكنها لم تنته بعد وسط مساومات بخصوص كيفية تقاسم تكاليف المسؤولية إذا ظهرت للقاح المحتمل آثار جانبية غير متوقعة بحسب رويترز.