ركوب الدراجة سيصبح بوصفة طبية من الأطباء البريطانيين لعلاج السمنة

أشارت صحيفة الغارديان أنه فيما سيبدأ الأطباء في بريطانيا بفرض ركوب الدراجة في الوصفات الطبية، سيعكف رئيس الوزراء بوريس جونسون على تنفيذ اجراءات جديدة لتسهيل ركوب الدراجة بجعل الطرق آمنة أكثر لها مع تقديم خيارات رخيصة لركوب الدراجات وتحسين الصحة ومخاطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وستدعم الحكومة البريطانية الاثنين جهود الأطباء على وصف ركوب الدراجات كوسيلة للمرضى لفقدان الوزن ، كجزء من استراتيجية حكومية جديدة لمعالجة أزمة السمنة في البلاد التي سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين.

في ما تقول داونينج ستريت أنها أكبر مبادرة لتشجيع المزيد من الناس على ممارسة الرياضة ، فإن الخطط التي سيكشف عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يمكن أن تعني أيضًا إجراء تعديلات كبيرة في مخططات طرق الدراجات ، لجعل ركوب الدراجات أسهل وأقل تكلفة.

يقول المسؤولون الحكوميون إن التحدي الرئيسي سيكون في جعل الناس يشعرون بأمان أكبر على الدراجات في المناطق الحضرية المزدحمة. وهذا يعني أنهم سيتقبلون إنفاق مبالغ ضخمة على مسارات الدراجات المنفصلة ومواقف الدراجات الآمنة بالإضافة إلى تطوير الأحياء التي تتقلص فيها سرعات الحركة المرورية.

في البداية ، ستتم تجربة الخطط في المناطق ذات معدلات الصحة والنشاط البدني السيئة ، بهدف توسيعها في جميع أنحاء البلاد إذا نجحت.





قال ناطق رسمي حكومي: "لقد أصبح كوفيد 19 لنا جميعًا بمثابة جرس انذار للمخاطر الفورية وطويلة الأمد لزيادة الوزن ، ورئيس الوزراء واضحٌ في وجوب استغلال هذه اللحظة لنكون أكثر صحة ونشاطًا وتناول الطعام المناسب بشكل أفضل. "

جونسون ، الذي ركب الدراجة للعمل عندما كان عمدة لندن وكمحامي في البرلمان ، اهتم بشكل شخصي بالإستراتيجية الجديدة ، خاصة منذ دخوله المستشفى ثم العناية المركزة بالفيروس .

ويأتي ذلك وسط أدلة متزايدة على أن الوزن الزائد مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض شديدة من فيروس كورونا. أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن ركوب الدراجات في العمل مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 46٪ مقارنةً بالتنقلات غير النشطة.

أكثر من ثلثي البالغين في المملكة المتحدة (63٪) تجاوزوا حد الوزن الصحي ، مع زيادة في الوزن، وهناك نسبة 36٪ و 28٪ للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. بشكل مثير للقلق ، ويعاني واحد من كل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عامًا من زيادة الوزن أو السمنة.

يقول أصدقاء جونسون إنه غير وجهات نظره السابقة على "عدم التدخل" بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في تشجيع الناس على تجنب تسمين الطعام والشراب . ونتيجة لذلك ، من المتوقع أيضًا أن يعلن حظرًا على إعلانات "الوجبات السريعة" التلفزيونية قبل الساعة التاسعة مساءً وربما حظرًا على العروض الترويجية عبر الإنترنت للأطعمة غير الصحية ، والقيود المفروضة على العروض الترويجية داخل المتاجر.





وقال جونسون خلال زيارته الأخيرة لجراحة طبيب عام في شرق لندن ، إنه لا يدعم عادة فرض الأمور على الناس ، لكنه أضاف: " السمنة هي أحد عوامل المرض الحقيقية . بصراحة ، إن فقدان الوزن هو إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل المخاطر للوقاية من فيروس كوفيد 19".وي

ويختتم تقرير الصحيفة بالقول إن الدليل واضح تماما على مخاطر السمنة فهي تضاعف فرص الوفاة بسبب فيروس كورونا. وقال السير سيمون ستيفنز ، الرئيس التنفيذي للهيئة الصحية البريطانية NHS في إنجلترا: "إن هذا الوباء هو دعوة لحمل السلاح لتبني تغييرات مثبتة طبياً في ما نأكله وكيف نمارس تمارين الرياضة".