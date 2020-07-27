لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الأثنين 27 Jul 2020 06:00 م

حجم الخط

- Aa +

بعد حادثة مشابهة في لبنان، ضبط 20 طن دجاج فاسد في دمشق

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق أكثر من 20 طنا من لحم الدجاج الفاسد بمنشأة في منطقة الميدان بدمشق.

بعد حادثة مشابهة في لبنان، ضبط 20 طن دجاج فاسد في دمشق


مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور شادي خلوف بين في تصريح لمندوب سانا أنه بعد الرقابة المستمرة لمدة أسبوع لبناء في الميدان “القاعة” تم ضبط لحم دجاج فاسد في منشأة مكونة من ثلاثة طوابق وقبو ومستودعات أرضية ذات مخابئ سرية تستخدم لفرم وتخزين لحم الدجاج الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري بجسب وكالة الانباء السورية سانا.

وأشار خلوف إلى أن لحم الدجاج الذي تم ضبطه كان لونه متغيرا وعفناً ورائحته فاسدة ومعبأ بأكياس خيش كبيرة وأخرى سوداء مجهزة للبيع في السوق والبعض منها موضوع ببرادات في المستودعات الأرضية التي يصعب الوصول إليها.

وبين خلوف أنه تم ختم المنشأة لمدة غير محددة ويجري البحث حاليا عن أصحابها المتوارين عن الانظار لإحالتهم إلى القضاء أصولا.

لبنان: ضبط 40 طناً من الدجاج الفاسد من عام ٢٠١٦

نقلت صحيفة لبنانية نبأ دهم عناصر من شعبة المكافحة في مديرية الجمارك، برفقة وزير الصحة حمد حسن، أمس، ثلاثة مستودعات في بلدة زكريت المتنية-في منطقة زكريت - ​قضاء المتن- تزوّد عدداً كبيراً من محال السوبرماركت والمتاجر بالدجاج الفاسد، منذ عام ٢٠١٦.

اقرأ التالي

دراسة طبية تتسبب بنشر صور طبيبات وأطباء بالبكيني

شاهد الإعصار هانا يضرب ولاية تكساس التي تئن من وطأة تفشي كوفيد-19

لأول مرةـ السعودية تسجل أقل من 2000 إصابة يومية بكورونا