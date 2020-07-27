بعد حادثة مشابهة في لبنان، ضبط 20 طن دجاج فاسد في دمشق





مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور شادي خلوف بين في تصريح لمندوب سانا أنه بعد الرقابة المستمرة لمدة أسبوع لبناء في الميدان “القاعة” تم ضبط لحم دجاج فاسد في منشأة مكونة من ثلاثة طوابق وقبو ومستودعات أرضية ذات مخابئ سرية تستخدم لفرم وتخزين لحم الدجاج الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري بجسب وكالة الانباء السورية سانا.

وأشار خلوف إلى أن لحم الدجاج الذي تم ضبطه كان لونه متغيرا وعفناً ورائحته فاسدة ومعبأ بأكياس خيش كبيرة وأخرى سوداء مجهزة للبيع في السوق والبعض منها موضوع ببرادات في المستودعات الأرضية التي يصعب الوصول إليها.

وبين خلوف أنه تم ختم المنشأة لمدة غير محددة ويجري البحث حاليا عن أصحابها المتوارين عن الانظار لإحالتهم إلى القضاء أصولا.