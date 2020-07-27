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الأثنين 27 Jul 2020 05:45 م

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كيف نجت هذه الجزيرة الإيطالية من وباء كورونا؟

تصيب جزيرة غيغيليو -Giglio - الايطالية المراقبين بالحيرة فهذه الجزيرة لم تشهد أي اصابة بكورونا المستجد ، وتتحرى الطبيبة الايطالية باولا موتي سر ذلك بين أهلها وهم من سكان الجزيرة البالغ عددهم 800 ممن يتواصلون باستمرار مع اقارب لهم في البر الايطالي

كيف نجت هذه الجزيرة الإيطالية من وباء كورونا؟
تقطعت السبل بباحثة في مجال السرطان بجزيرة إيطالية صغيرة، وتصاعد قلقها بعدما تناهى إلى أسماعها تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين زوار الجزيرة.
كيف نجت هذه الجزيرة الإيطالية من وباء كورونا؟
كيف نجت هذه الجزيرة الإيطالية من وباء كورونا؟
كيف نجت هذه الجزيرة الإيطالية من وباء كورونا؟
كيف نجت هذه الجزيرة الإيطالية من وباء كورونا؟

وأشار تقرير وكالة "أسوشيتد برس" نشر الأحد، عن جزيرة غيغيلو الصغيرة الواقعة بين البر الإيطالي الرئيسي وجزيرة كورسيكا الكبيرة.

وقررت الطبيبة موتي وهي، باحثة سرطان الثدي في جامعة ميلانو حيث تعمل أستاذة علم الأوبئة ، محاولة معرفة سبب عدم انتشار كوفيد 19 في الجزيرة.

أرماندو شيافينو ، الطبيب الوحيد في الجزيرة منذ  40 عامًا ، كان يخشى تفشي كبير للمرض في الجزيرة لكن ذلك لم يحدث بصورة محيرة.

وتأهبت باولا موتي لمواجهة تفش سريع من فيرو كورونا بين سكان الجزيرة الذين يبلغ عددهم 800، ويعرف عنهم ارتباطهم بصلات وثيقة مع بعضهم البعض.

لكن الأيام مرت ولم تظهر أعراض على سكان الجزيرة ولم تسجل إصابات بينهم، على الرغم من أن الظروف بدت ملائمة لذلك.

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