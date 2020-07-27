كيف نجت هذه الجزيرة الإيطالية من وباء كورونا؟

وأشار تقرير وكالة "أسوشيتد برس" نشر الأحد، عن جزيرة غيغيلو الصغيرة الواقعة بين البر الإيطالي الرئيسي وجزيرة كورسيكا الكبيرة.

وقررت الطبيبة موتي وهي، باحثة سرطان الثدي في جامعة ميلانو حيث تعمل أستاذة علم الأوبئة ، محاولة معرفة سبب عدم انتشار كوفيد 19 في الجزيرة.

أرماندو شيافينو ، الطبيب الوحيد في الجزيرة منذ 40 عامًا ، كان يخشى تفشي كبير للمرض في الجزيرة لكن ذلك لم يحدث بصورة محيرة.

وتأهبت باولا موتي لمواجهة تفش سريع من فيرو كورونا بين سكان الجزيرة الذين يبلغ عددهم 800، ويعرف عنهم ارتباطهم بصلات وثيقة مع بعضهم البعض.

لكن الأيام مرت ولم تظهر أعراض على سكان الجزيرة ولم تسجل إصابات بينهم، على الرغم من أن الظروف بدت ملائمة لذلك.