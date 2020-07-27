اجراء الاختبار النهائي للقاح فيروس كورونا على 30 ألف متطوع

انطلق اليوم أكبر اختبار لدراسة لقاح فيروس كورونا المستجد مع 30 ألف متطوع مخطط لاختبار اللقاح الذي تموله الولايات المتحدة. الحكومة، وهو أحد لقاحدات عديدة مرشحة للوصول إلى المرحلة النهائية من سباق اللقاحات العالمي.

ولا يعرف المتطوعون إن كان نصيبهم تلقي جرعة من اللقاح أو مادة خالية من أي شيء بما يعرف باسم بلاسيبو.

ويراقب الباحثون من سيصاب أكثر من غيره من المتطوعين، ولا تتوفر حتى الآن أي ضمانات بنجاح اللقاح التجريبي ، الذي طورته المعاهد الوطنية للصحة وشركة مودرنا في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة مودرنا إن اللقاح تم إعطائه في مدينة سافانا بولاية جورجيا ، وهو أول موقع يتم إجراء الاختبار فيه بين أكثر من سبعة مواقع للتجارب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ووصلت العديد من اللقاحات الأخرى التي قدمتها الصين وجامعة أكسفورد البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر إلى مرحلة اختبارات المرحلة النهائية الأصغر في البرازيل وغيرها من البلدان التي تضررت بشدة.





لا تقتصر الدراسات الضخمة على اختبار ما إذا كانت اللقاحات فعالة أم لا - فهي ضرورية للتحقق من سلامة كل لقاح محتمل. واتباع قواعد الدراسة نفسها سيسمح للعلماء بمقارنة جميع جرعات اللقاح المختلفة في النهاية.

بعد ذلك في أغسطس ، تبدأ الدراسة النهائية للقاح أكسفورد ، تليها خطط لاختبار لقاح مرشح من جونسون آند جونسون في سبتمبر ونوفافاكس في أكتوبر - إذا سارت الأمور وفقًا للجدول الزمني. كما أن شركة فايزر تخطط لإجراء اختباراتها الخاصة التي تشمل 30000 شخصا من المتطوعين هذا الصيف.