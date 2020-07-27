دراسة تكشف 21 دواء متوفر لعلاج كورونا المستجد

واعتمدت الدراسة على تجارب أجريت على اعتبار أن تطوير اللقاح المناسب لكورونا قد يستغرق ما بين 12 إلى 18 شهرا والأدوية الجديدة لعلاجه قد تحتاج لعشر سنوات، مما يساعد في الاستفادة من الأدوية الموجودة التي يمكنها المساهمة في الشفاء من كورونا.

واستخدمت الدراسة قرابة 12 ألف دواء معروف أو نال موافقة هيئة الأدوية الأمريكية، ونجحت الدراسة في تحديد 100 جزيئ يمكنها منع تكاثر الفيروس بما فيها 21 دواء سبق أن أثبت استجابة في العلاج بحسب سوميت تشاندا ، عالم الفيروسات في معهد سانفورد بورنهام الطبي والذي قاد الدراسة.

وتبين أن 13 من هذه أثبتت فعالية يمكنها أن تقدم بتركيز آمن وتساعد في شفاء المرضى بما فيها مركبات مثل (apilimod2)

و يمكن لهذه المركبات أن تتكامل مع العلاج بدواء ريمديسفير remdesivir.