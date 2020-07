دراسة طبية تتسبب بنشر صور طبيبات وأطباء بالبكيني

نشرت صحيفة طبية دراسة زعمت فيها أن نشر صور العاملات في قطاع الصحة لصورهن بالبكيني يؤثر في اختيار المرضى لهم وهو أمرا لا يليق بالطبيبات والهيئة الاحترافية لهن بحسب سي إن إن، مما أدى إلى قيام عشرات النساء بتحديث الصحيفة ونشر صورهن بوسم #Medbikini (والتي تعني بالبكيني وأعمل في الطب )

وتزعم الدراسة أن محتوى الوسائط الاجتماعية المتاح للجمهور يؤثر على اختيار المريض للطبيب والمستشفى والمنشأة الطبية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر هذا المحتوى على السمعة المهنية بين الزميلات من الطبيبات وأصحاب العمل. وتقول الدراسة إن هدفها هو تقييم مدى محتوى الوسائط الاجتماعية غير المهني بين الزملاء والمقيمين في جراحة الأوعية الدموية في الآونة الأخيرة.

وانتشر الوسم -الهاشتاغ #Medbikini بسرعة يوم الجمعة بعد أن نشر مجلة جراحة الأوعية الدموية مقالها بعنوان "انتشار المحتوى غير المهني لوسائل التواصل الاجتماعي بين جراحي الأوعية الدموية الشباب".

وذكر المقال على وجه التحديد الصور التي تتضمن "صورة مغرية بالبيكيني أو ملابس السباحة" و "حمل كؤوس الكحول أو شربها في الصور. وأثار المقال حفيظة بعض الناشطات اللاتي اعتبرهن يستهدف النساء وهيمنة التفكير الذكوري والعداء ضد المرأة في المجال الطبي.

نشرت ونشرت فيرا بارجاريات وهي عالمة أمراض الكلى في الفلبين ، صورة لها في بيكيني بعبارة "يمكنني ارتداء ملابس السباحة إلى الشاطئ في وقت فراغي وأكون طبيبة كفؤة ورحيمة في العمل".

Misogyny is medieval. Do I have to wear my white coat at all times to deserve the title of "professional"?

Fun, sexy, smart & hard-working can exist in the same space. I can wear swimwear to the beach in my free time & be a competent & compassionate physician at work. #medbikini pic.twitter.com/bWC4tSEVTR— Vera Bajarias, MD (@invinovera) July 24, 2020