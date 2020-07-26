شاهد الإعصار هانا يضرب ولاية تكساس التي تئن من وطأة تفشي كوفيد-19

ووصل "هانا" جزيرة بادري عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ)، وبدأ باجتياح سواحلها برياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وبعد ساعات أعلن المركز أن هذا الإعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية)، تراجع إلى عاصفة استوائية حوالى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش لكن الن ترافقه رياح تبلغ سرعتها 115 كلم في الساعة.

ومن المتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس على أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرق المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنّه "من المتوقّع أن يؤدّي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك، وهذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة تشكّل خطراً على الحياة" وقد تتسبّب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها.

ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار مادية حتى الساعة، بعدما تباطأت سرعة الرياح إلى 130 كلم بالساعة، وقد تضعف أكثر خلال الليل.

وقد يؤدي الإعصار إلى هطول كمية من الأمطار تبلغ 45 سنتم بحلول الاثنين على جنوب تكساس وولايتي كواهيلا ونويفو ليون المكسيكيتين، فضلاً عن شمال ولاية تاموليباس.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة ستواصل ضرب السواحل وقد يصل ارتفاع الأمواج إلى 1,8 متر.

ودخل الإعصار اليابسة من نقطة تقع على بُعد حوالي مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

ومدينة كوربوس كريستي التي يبلغ عدد سكانها 325 الف نسمة هي إحدى أبرز بؤر فيروس كورونا المستجدّ في ولاية تكساس. وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسّباً لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ولا تزال الأضرار محدودة حتى الآن. وقد دخلت المياه متحف الفنون في المدينة، وسجل انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق.

وأظهرت صور الأرصاد الجوية في كوربوس كريستي دخول المياه إلى المتحف الواقع على الشاطئ.

وأظهرت صور أخرى بثتها قناة "سي بي إس" الحطام وأغصان الأشجار متناثرة في شوارع المدينة وفي موقع للتخييم، بينما بدت بعض المباني مهدمة.

وتنتظر السلطات المحلية ظهور زوابع خلال الليل في بعض المناطق الساحلية، وفق وسائل الإعلام المحلية.

- "احموا عائلاتكم" -

سجل وجود منخفضين جويين آخرين نشطين السبت، هما الإعصار دوغلاس الذي يتوجه نحو أرخبيل هاواي في المحيط الهادئ، والعاصمة الاستوائية غونزالو قرب جزر ويندوارد في الأطلسي.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة "تراقب إدارتنا من كثب الإعصار دوغلاس قرب هاواي والإعصار هانا الذي وصل إلى تكساس". وأضاف "نواصل التنسيق مع هاتين الولايتين - اصغوا إلى أجهزة الطوارئ - واحموا عائلاتكم وأنفسكم جيداً".

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وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 4,2 مليون. وسيتعين على السلطات إيجاد سبل لمنع انتقال العدوى بين الأشخاص الذين سيضطرون على مغادرة بيوتهم هرباً من موسم الأعاصير.

وتحول دوغلاس الذي صنف بدايةً إعصاراً من الدرجة الرابعة، إلى عاصفة من الدرجة الأولى مع بلوغ سرعة الرياح الناجمة عنه 145 كلم في الساعة. وأطلق إنذار بحصول إعصار في جزيرة أواهو في هاواي.

من جهتها حذرت السلطات الفنزويلية من أمطار غزيرة ورياح عاتية مع اقتراب العاصفة غونزالو من الكاريبي. وضربت أمواج عالية الساحل الشرقي للبلاد فيما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق السبت، كما أفادت وسائل إعلام فنزويلية.