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الأحد 26 Jul 2020 06:30 م

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لأول مرةـ السعودية تسجل أقل من 2000 إصابة يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأحد 26 يوليو 2020، تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266941حالة .

لأول مرةـ السعودية تسجل أقل من 2000 إصابة يومية بكورونا


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2541 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة .

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة .

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