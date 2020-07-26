لأول مرةـ السعودية تسجل أقل من 2000 إصابة يومية بكورونا

حجم الخط
حجم الخط
أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الأحد 26 يوليو 2020، تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266941حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2541 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة .
#الصحة تعلن عن تسجيل (1968) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2541) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (220,323) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/XRCNkHlvQ9— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 26, 2020