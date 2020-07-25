الإمارات تسجل 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 52 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، والكشف عن 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة أمس.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 313 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58,562 حالة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51,628 .

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.