لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
السبت 25 Jul 2020 03:30 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تسجل 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 52 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، والكشف عن 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم.

الإمارات تسجل 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 52 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، والكشف عن 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة أمس.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 313 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58,562 حالة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51,628 .

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اقرأ التالي

السعودية تسجل 2331 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19

لبنان: ضبط 40 طناً من الدجاج الفاسد من عام ٢٠١٦

الإمارات تسجل 305 إصابات بفيروس كورونا المستجد