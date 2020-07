شاهد مذيعة أمريكية تشكر إحدى المشاهدات التي حذرتها من وجود ورم سرطاني في رقبتها

إصابتها بمرض السرطان إثر تلقيها رسالة بريد إلكتروني من واحدة من متابعيها حذرتها فيها من وجود كتلة في رقبتها بعد أن انتبهت إليها أثناء تقديم المذيعة لتقرير إخباري حول أزمة فيروس "كورونا"، وحثتها هذه المرأة في رسالتها على استشارة طبيب وإجراء فحص للغدة الدرقية للتأكد من أن هذه الكتلة ليست ورما سرطانيا.

وكشفت فيكتوريا برايس وهي مذيعة أخبار في تامبا باي بولاية فلوريدا ، عن إصابتها بالسرطان على موقع تويتر و كتبت:" إن شعار قناتنا هو الوقوف إلى جانبك، لكن الأمور انعكست مؤخرا مع وقوف إحدى المشاهدات إلى جانبي وسأظل أنا ممتنة لها إلى الأبد."

وقالت برايس إنها أهملت فحوصاتها الطبية الدورية بسبب انهماكها بالعمل لتغطية جائجة كوفيد 19 في نشرات إخبارية ميدانية بلا توقف.

وتضيف إن إحدى المشاهدات أرسلت لها رسالة قالت فيها إنها شاهدت " ورماً على رقبتي. و أن ذلك ذكّرها بما حدث معها من أعراض السرطان وكان ورما في رقبتها، وهو بالفعل ما كان وراء الورم الذي لاحظت وجوده على رقبتي"

Hi! I agree, not the easiest to see. It’s not super obvious unless you know what to look for. This screenshot shows it a bit better. I’m still learning but doc explained that the tumor is in the middle of my thyroid, pushing the glands up and out, hence the subtle protrusion. pic.twitter.com/NFeoRVcUdz— victoria price (@WFLAVictoria) July 24, 2020