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الأربعاء 22 Jul 2020 05:00 م

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السعودية تسجل 2331 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19

أخبار السعودية: الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2331) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (44) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3139) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (210,398) حالة ولله الحمد.

السعودية تسجل 2331 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، تسجيل 2331حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 258156 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3139حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 210398 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2601 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 45157 حالة، والحالات الحرجة 2143 .

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