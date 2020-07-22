لبنان: ضبط 40 طناً من الدجاج الفاسد من عام ٢٠١٦

واشار تقرير لصحيفة الأخبار إلى العثور على كمية ضخمة من الدجاج يعود تاريخ صلاحيتها إلى عامَي ٢٠١٦ و٢٠١٧ في المستودع.

وبيّنت المعلومات أن المستودعات تعود إلى ثلاث مؤسسات، هي: «فريحة فود»، «فروج شومان» و«ليبول»، التي تزوّد السوق بكمية كبيرة من الدجاج الذي يشهد إقبالاً هذه الأيام بسبب غلاء أسعار اللحوم الحمراء.

ويعني ذلك حُكماً أنّ هناك كميات من الدجاج الفاسد موجودة في التعاونيات والمحال التجارية في كل المناطق، علماً بأنّ الدجاج الفاسد المضبوط كان يوزّع على شكل «ناغتس» و«إسكالوب» و«برغر». وعُثر داخل المستودعات التي جرى دهمها على أكثر من ٤٠ طناً من الدجاج الفاسد موضّبة في صناديق، ولم يُعرف ما إذا كانت مُعدّة للتوزيع أيضاً. وأُوقف عدد من المتورطين، وبوشر التحقيق معهم في انتظار أن تتكشّف معطيات جديدة حول مصدر الدجاج والجهات التي كان يوزع عليها.