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الثلاثاء 21 Jul 2020 02:00 م

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الإمارات تسجل 305 إصابات بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تسجل 305 إصابات بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قيامها بإجراء أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت عن 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 57,498 حالة.

وسجلت الوزارة 343 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض «كوفيد ـ 19»، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 49,964 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض «كوفيدـ19»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 341.

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