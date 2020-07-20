السعودية تسجل 2429 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد





وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5524 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 203259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2523 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 47567 حالة فيما بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ .