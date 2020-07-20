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الأثنين 20 Jul 2020 04:45 م

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السعودية تسجل 2429 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253349 حالة .

السعودية تسجل 2429 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5524 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 203259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2523 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 47567 حالة فيما بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ .

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