الإمارات تسجل 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد





وتم تسجيل 352 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض #كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 49,269 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض #كوفيد19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 339.