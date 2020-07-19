الإمارات تسجل 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد

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أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 56,922 حالة.
وتم تسجيل 352 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض #كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 49,269 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض #كوفيد19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 339.
آخر مستجدات فيروس #كورونا في #الإمارات #وام pic.twitter.com/l1kYIPoXz8— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 19, 2020