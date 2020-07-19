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الأحد 19 Jul 2020 08:00 م

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الإمارات تسجل 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 56,922 حالة.

الإمارات تسجل 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد


وتم تسجيل 352 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض #كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 49,269 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض #كوفيد19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 339.

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