لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الأحد 19 Jul 2020 08:00 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تسجل 2504 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 يوليو 2020، تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 250920 حالة .


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3517 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 197735 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2486 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 50699 حالة .

اقرأ التالي

الإمارات تسجل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإماراتية تكشف عن 281 إصابة جديدة بـ كورونا

الهند تعزل 125 مليون شخص وكورونا يواصل انتشاره في العالم