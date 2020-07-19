السعودية تسجل 2504 إصابة جديدة بـ"كورونا"



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3517 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 197735 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2486 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 50699 حالة .

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2504) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3517) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (197,735) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/hRFfn0KPTv— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 19, 2020