السعودية تسجل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا





وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3057 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 194218 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2447 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 51751 والحالات الحرجة 2182 حالة .