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الجمعة 17 Jul 2020 05:45 م

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سمكة قرش تسحب طفلا من مركب صيد استرالي

نجاة طفل بعد إصابته بجراح خطيرة بهجوم لسمكة قرش قفزت وسحبته من قارب صيد في استراليا

سمكة قرش تسحب طفلا من مركب صيد استرالي
القارب كان على بعد خمسة كيلومترات عن الشاطئ من الساحل الشمالي الغربي لتسمانيا.
سمكة قرش تسحب طفلا من مركب صيد استرالي
بلدة ستانلي
سمكة قرش تسحب طفلا من مركب صيد استرالي
قال غواص الصفيلح بن ألين لشبكة أخبار التاسعة إن الحادث وقع فجأة وأوضح إن سمكة القرش قفزت فجأة من الماء وأمسك الصبي ، كل ذلك في حركة خاطقة وسحبه إلى الماء".
سمكة قرش تسحب طفلا من مركب صيد استرالي
منطقة الحادث تبعد خمسة كيلومترات عن الشاطئ من الساحل الشمالي الغربي لتسمانيا.

يعالج طفل في العاشرة من العمر  في مستشفى  بلدة ستانلي في استراليا، وأصبح في حالة مستقرة بعد تعرضه لإصابات في اليد والرأس والصدر بعد أن أصيب بهجوم من سمكة قرش سحبته من ظهر القارب إلى الماء  وكان يرتدي سترة نجاة في منطقة تبعد خمسة كيلومترات عن الشاطئ من الساحل الشمالي الغربي لتسمانيا.
وقال طاقم سيارة إسعاف لمقاطعة تسمانيا إن الصبي ووالده كانا يصطادان في قارب طوله ستة أمتار مع رجلين آخرين عندما انفضت سمكة قرش على الصبي ، وسحبته إلى الماء.
ثم قفز والده في الماء لتخليصه ووقتها تركته سمكة القرش وسبحت بعيدا. وقال غواص  الصفيلح  بن ألين لشبكة أخبار التاسعة إن الحادث وقع فجأة.

وأوضح إن سمكة القرش قفزت فجأة من الماء   وأمسك الصبي ، كل ذلك في حركة خاطقة وسحبه إلى الماء".

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