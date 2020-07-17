السعودية تسجل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا"





وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 191161 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2407 حالات وفاة.

وقالت الوزارة: بلغ عدد الحالات الحرجة 2188.