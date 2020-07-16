وزارة الصحة الإماراتية تكشف عن 281 إصابة جديدة بـ كورونا

16 يوليو 2020-ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,129 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 47,412 بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

كما أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.