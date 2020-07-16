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الخميس 16 Jul 2020 10:30 م

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وزارة الصحة الإماراتية تكشف عن 281 إصابة جديدة بـ كورونا

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 48,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وزارة الصحة الإماراتية تكشف عن 281 إصابة جديدة بـ كورونا

 16 يوليو 2020-ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,129 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 47,412  بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

كما أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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