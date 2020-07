الصحة العالمية: 150 بلدا يتعاقد مع تحالف جافي للقاح فيروس كورونا المستجد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 150 بلدا أكدوا نيتهم الانضمام لتحالف سيؤمن توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد مع نية عدد منهم المساهمة بتمويل اللقاح. وجاءت بين هذه الدول كل من الكويت و المملكة العربية السعوديةوالإمارات العربية المتحدة

وقالت المنظمة إن خمسة وسبعون دولة تقدمت بمذكرة إبداء اهتمام ضمن التزام مسبق بمبادرة كوفاكس لحماية سكانها وسكان دول أخرى من خلال الانضمام إلى تسهيلات كوفاكس ، وهي آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعادل والمنصف لقاحات كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم.

تشارك الدول الـ 75 ، التي ستمول اللقاحات من ميزانياتها المالية العامة ، في شراكة مع ما يصل إلى 90 دولة منخفضة الدخل يمكن دعمها من خلال التبرعات الطوعية إلى التزام السوق المسبق من شركة كافي (AMC). وتمثل هذه المجموعة التي تضم 165 دولة معًا أكثر من 60٪ من سكان العالم. ومن بين المجموعة ممثلون من كل قارة وأكثر من نصف اقتصادات مجموعة العشرين في العالم.

