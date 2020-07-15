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الأربعاء 15 Jul 2020 05:00 م

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السعودية تسجل 2671 حالة جديدة من كوفيد 19

2671

السعودية تسجل 2671 حالة جديدة من كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240474 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5488 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 183048 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2325 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت55101، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2221 .

ولفتت إلى أن (132) مصابًا استفادوا من العلاج عن طريق بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، ضمن دراسة بحثية شارك فيها نخبة من الباحثين والمراكز البحثية بالمملكة.

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