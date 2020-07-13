نيوزويك: أول لقاح ضد كورونا المستجد قد تطرحه روسيا الشهر القادم



أشارت نيوزويك إلى أن روسيا قد تفوز في سباق تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد مع الإعلان عن اكمال التجارب الاكلينيكية على اللقاح مع إمكانية البدء بتوزيعه في منتصف الشهر القادم.

وتلفت الصحيفة إلى أن لقاحا في بريطانيا قد يتوفر في منتصف العام القادم ضمن قرابة 160 لقاح مرشح يجري تطويره حول العالم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين واستراليا، ووصل 21 منها إلى تقييم أكلينيكي فيما لايزال 139 لقاح منها قيد التقييم ما قبل الإكلينيكي بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية أمس الاثنين أن نتائج التجارب الإكلينيكية البشرية التي أُنجزت في جامعة سيتشنوف الروسية أثبتت فعاليتها لمرشح اللقاح ، وفقًا لما ذكرته إيلينا سموليارتشوك ، رئيسة وكبيرة الباحثين في مركز الأبحاث السريرية في الأدوية بالجامعة. وقال سموليارتشوك لوكالة "تاس": "تم الانتهاء من البحث وأثبت أن اللقاح آمن. سيتم الانتهاء من مراقبة المتطوعين في التجارب السريريةفي 15 يوليو و 20 يوليو".

واشارت سموليارشوك الى ان المشاركين فى التجارب سيبقون تحت اشراف طبى للمرضى الخارجيين بعد خروجهم.

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وأخبر ألكسندر جينتسبورغ ، رئيس معهد إن إف غمالي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا حيث تم تطوير اللقاح ، أن اللقاح سوف "يدخل في التداول البشري" في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس ، وأن تبدأ الشركات الخاصة في الإنتاج الضخم بحلول سبتمبر.

تم إطلاق التجارب السريرية على صيغتين لمرشح اللقاح الشهر الماضي في جامعة سيتشنوف، حيث تم تطعيم 18 شخصًا في 18 يونيو ، تلتها مجموعة ثانية من 20 شخصًا تم تلقيحهم في 23 يونيو ، حسبما ذكرت تاس.

وبحسب ما ورد تم تطوير اللقاح المحتمل من قبل المختبرات الحكومية نفسها التي أنتجت لقاحًا فعالًا لفيروس إيبولا بالإضافة إلى فيروس كورونا.

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