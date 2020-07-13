الإمارات تسجل 344 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19

أعلن في الإمارات عن إجراء 34,478 فحص جديد، والكشف عن 344 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 55,198 حالة.

وجاء ذلك خلال عقد حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للإعلان عن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة،

كما تم تسجيل 373 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 45,513 حالة.

وتسجيل حالة وفاة لمصاب من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 334 حالة، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 9351 حالة حتى الآن.

#الإمارات تعلن إجراء 34,478 فحصاً جديداً و الكشف عن 344 إصابة جديدة بـ #كورونا و تسجيل 373 حالة شفاء و وفاة شخص واحد.#وام pic.twitter.com/Ch7zxFmHKx— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 13, 2020

من جانب آخر قال وزير الصحة :" استمرار منهجية دولة #الإمارات في توسيع نطاق الفحوصات والكشف الاستقصائي للحالات، وتجاوز الفحوصات حاجز 4 ملايين فحص على مستوى الدولة." كما أعلن عن إنجاز جديد يضاف للقطاع الصحي في الدولة متمثل في حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل لـ كوفيد19 على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إمارة أبوظبي.