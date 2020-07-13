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الأثنين 13 Jul 2020 11:00 ص

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إصابة 100 لاعب كرة قدم سعودي بفيروس كورونا المستجد

أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم 1,351 فحصا ما بين 21 و 8 يوليو الجاري

إصابة 100 لاعب كرة قدم سعودي بفيروس كورونا المستجد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم  ثبوت إصابة خمسين لاعبا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بفيروس كورونا المستجد فيما أصيب 47 إداري وفني.

ونشر اتحاد اللعبة إحصائية للفترة بين 21 يونيو و8 يوليو والتي أظهرت إصابة 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا من أندية الدوري البالغة 16 ناديا، بمجموع إصابات وصل إلى 97 مصابا بالفيروس من أصل 1351 فحصا مخبريا.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عودة النشاط الرياضي يوم 21 يونيو الماضي، بعد توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وبحسب الإحصائية فقد تم إجراء 781 فحصا في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والبالغ عددها 20 ناديا حيث أظهرت إصابة عدد 25 لاعبا فيما خلت من أي حالة ايجابية للإداريين والفنيين.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس الأحد 12 يوليو 2020، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة .

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