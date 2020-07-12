لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. صحة
الأحد 12 Jul 2020 05:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تسجل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 يوليو 2020، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة .

السعودية تسجل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا"


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.


وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى2245 حالة .

اقرأ التالي

الإمارات تسجل 403 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

أخفاق اسرائيلي في مواجهة كورونا المستجد بعد تركيز الجهود على التقنية و "التجسس" على الإسرائيليين دون اعتبارات علمية

السعودية تسجل 3159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد