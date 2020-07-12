السعودية تسجل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا"



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.

البث المباشر ، المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس #كورونا الجديد.

الأحد 21 ذو القعدة 1441 https://t.co/McxI4P75QR— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 12, 2020

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة.وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى2245 حالة .