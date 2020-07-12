السعودية تسجل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 يوليو 2020، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.
البث المباشر ، المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس #كورونا الجديد.
الأحد 21 ذو القعدة 1441 https://t.co/McxI4P75QR— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 12, 2020
#الصحة تعلن عن تسجيل (2779) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (42) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1742) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (167,138) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ilgLmaxTp1— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 12, 2020