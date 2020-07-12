الصحة الكويتية تدعو إلى عدم السفر

أهابت وزارة الصحة أول أمس الجمعة، بالمواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس، رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

إعلان للمواطنين والمقيمين pic.twitter.com/ZCSjScrJxW— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 10, 2020

ونصحت «الصحة»، بعدم السفر حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.