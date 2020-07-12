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الأحد 12 Jul 2020 07:15 ص

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الصحة الكويتية تدعو إلى عدم السفر

نقلت الصحف الكويتية نبأ دعوة وزارة الصحة أول أمس الجمعة، المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي

الصحة الكويتية تدعو إلى عدم السفر

أهابت وزارة الصحة  أول أمس الجمعة، بالمواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس، رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

ونصحت «الصحة»، بعدم السفر حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

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