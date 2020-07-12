الصحة الكويتية تدعو إلى عدم السفر

حجم الخط
حجم الخط
نقلت الصحف الكويتية نبأ دعوة وزارة الصحة أول أمس الجمعة، المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي
أهابت وزارة الصحة أول أمس الجمعة، بالمواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس، رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.
إعلان للمواطنين والمقيمين pic.twitter.com/ZCSjScrJxW— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 10, 2020
ونصحت «الصحة»، بعدم السفر حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.
تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 478 حالة جديدة، وتسجيل 747 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 54,058 حالة pic.twitter.com/wA5srlNrT0— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 11, 2020