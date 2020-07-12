السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج

دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس السبت، أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

كما نصحت الصحة السعودية بعدم السفر حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

كانت الوزارة قد أعلنت في قوت سابق أن الرذاذ ينقل فيروس كورونا المستجد، إذ إن الرذاذ يعد أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا، كما كشفت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء.

وأعلنت الصحة السعودية أمس عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 30 حالة وفاة، فضلاً عن تماثل 2370 حالة للتعافي من الفيروس الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغت 229.480 ألف إصابة، فيما وصلت إجمالي الوفيات لـ2181 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 165.396 ألف حالة