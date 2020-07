الإمارات تسجل 403 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

11 يوليو / وام / تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 58 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 54,453 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 331 حالة .. و أعربت عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفي و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .. و أهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع .

و أعلنت الوزارة عن شفاء 679 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 44,648 ألف حالة.

