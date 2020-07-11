الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب وباء كورونا

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة الكويتية في بيان على تويتر يوم الجمعة إنها تنصح مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض كوفيد-19 واستمرار انتشار العدوى رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

كان المكتب الإعلامي للحكومة قد قال الشهر الماضي إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس آب بعد تعليقها في مارس آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.