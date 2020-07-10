الإمارات تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الكشف عن 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من خلال إجراءها أكثر من 47 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن تكثيف إجراءات التقصي و الفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 54,050 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 330 حالة وفاة.

و أعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة و سلامة الجميع.

و أعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 399 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43,969 حالة.