الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد

وأعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 49,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 53,577 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 328 حالة.

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,288 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43,570 .

تُعلن وزارة الصحة عن تسجيل 532 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجد، و1,288 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة بسبب مضاعفات المرض.



The Ministry of Health announces the register of 532 new cases of #Coronavirus, 1,288 recoveries and 1 death case due to complications. pic.twitter.com/MH5qtwRr1m— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) July 9, 2020