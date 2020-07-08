السعودية تسجل 3036 إصابة كورونا





وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3211 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 158050 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2059 حالة وفاة .

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 60035 والحالات الحرجة 2263 حالة .