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الأربعاء 8 Jul 2020 05:30 م

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السعودية تسجل 3036 إصابة كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 3036حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 220144 حالة .

السعودية تسجل 3036 إصابة كورونا


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3211 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 158050 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2059 حالة وفاة .

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 60035 والحالات الحرجة 2263 حالة .

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