السعودية تسجل 3036 إصابة كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 3036حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 220144 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3211 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 158050 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2059 حالة وفاة .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 60035 والحالات الحرجة 2263 حالة .
#الصحة تعلن عن تسجيل (3036) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (42) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3211) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (158,050) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/DRbtUAogDn— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 8, 2020