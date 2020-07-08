مراكز فحص للكشف عن مرض كوفيد-19 تنتشر في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة





يمكن حجز موعد في مراكز الفحص من المركبة المتواجدة في نادي النصر ونادي شباب الأهلي، وستظهر نتائج الفحص خلال يومي عمل.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تكشف عن قائمة مراكز الفحص التي تسهم بدعم جهود السلطات في لحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين عن مخططاتها لإجراء مليوني اختبار لكشف مرض كوفيد-19 خلال الشهرين المقبلين، مع وصول العدد الإجمالي للإصابات في الدولة إلى 52,068 حالة منذ بداية الجائحة العالمية.

وقد أنشأت الإمارات العربية المتحدة عدداً من مراكز الفحص من المركبة، بالإضافة إلى مراكز الفحص التي تديرها هيئات حكومية.

ويمكن حجز موعد للحصول على الخدمة عبر تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحيّة (صحة) أو بالاتصال على الرقم 8001717.

وللحصول على موعد لزيارة مراكز الفحص التي تديرها هيئة الصحة بدبي يرجى الاتصال على الرقم 800342.

ويمكن حجز موعد لإجراء الفحص في مرافق الفحص من المركبة التي يوفرها مركز هيلث هب الفطيم في دبي عبر الاتصال على الرقم 800234 أو زيارة الموقع

مراكز الفحص في الإمارات العربية المتحدة:

أبوظبي

مركز أبوظبي الوطني للمعارض، شارع الخليج العربي، كابيتال سنتر؛ طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً

غياثي، الظفرة، بالقرب من سوق غياثي؛ من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً ومن 4 عصراً إلى 8 مساءً

مجلس مدينة زايد بالقرب من الظفرة مول؛ من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً ومن 4 عصراً إلى 8 مساءً

الوثبة، بالقرب من مركز الوثبة للتراث

صالة مبادلة أرينا، مدينة زايد الرياضية

مواقف الباهية

مركز فحص العاصمة الصحية، المصفح؛ من الأحد إلى الخميس - من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً (آخر دخول الساعة 2 ظهراً)؛ السبت - من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً (آخر دخول الساعة 1 ظهراً)

العين

الهيلي، قرب حديقة الهيلي

الشارق، المقام

مركز العين للمؤتمرات، مركز الجيمي الأهلي؛ طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً

في العين، يدير مستشفى التوام عيادتي مسح متنقلتين للكشف عن مرض كوفيد- 19 طيلة أيام الأسبوع في الجيمي مول من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً، وفي منطقة الهيلي الصناعية من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً

دبي

الخوانيج، لاست إكزت

ميناء راشد، البوابة الرئيسية لميناء راشد

نادي النصر، عود ميثاء

نادي شباب الأهلي، القصيص

سيتي ووك، تقاطع الوصل وشارع الصفا

يمكن حجز موعد في مراكز الفحص من المركبة المتواجدة في نادي النصر ونادي شباب الأهلي، وستظهر نتائج الفحص خلال يومي عمل.

مركز البدع الصحي

مركز الخوانيج الصحي، طيلة أيام الأسبوع، من الساعة 7:30 صباحاً حتى 9:30 ليلاً

مخابر ثومبي، مجموعة ثومبي، القصيص؛ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً.

مركز هيلث هَب الفطيم يدير مراكز الفحص التالية:

دبي فستيفال سيتي، فستيفال سيتي مول، بالقرب من شارع كريسنت درايف

القصيص، الطابق الأرضي، بناء منازل ديرة، شارع النهضة، القصيص 2

واحة السيليكون، برج لينكس، رقم 6، واحة السيليكون

ديسكفري جاردنز، مجمع زين، بناء رقم 6، شارع 1 A، ديسكفري جاردنز

الشارقة

نادي الشارقة للرماية والغولف؛ من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً

مخابر ثومبي، مجموعة ثومبي، مستشفى ثومبي للعناية اليومية، طريق المدينة الجامعية

مستشفى ثومبي للعناية اليومية، الرولة؛ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، من السبت إلى الخميس

عجمان

الجرف 2؛ من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً

مختبرات ثومبي، مجموعة ثومبي، بالقرب من البنك العربي المتحد، النعيمية

عيادة ثومبي إليت، الراشدية؛ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً.

أم القيوين

مخيم الدفاع؛ من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً

رأس الخيمة

دفن الخور؛ من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً

الفجيرة

قرب مشفى الفجيرة؛ من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً