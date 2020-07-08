سكان دبي يمكنهم إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في منازلهم قبل السفر جواً





أعلنت دوبز، الشركة المتخصصة بتكنولوجيا الأمتعة والخدمات اللوجستية التابعة لدناتا، عن تعاونها مع مركز ميديكلينيك لتقديم اختبارات الكشف عن مرض كوفيد-19 في منازل المسافرين أو في أي موقع آخر يختارونه، والحصول على نتائج الاختبارات خلال 24 - 48 ساعة.

ويمكن للمسافرين من دبي إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس قبل انطلاق رحلاتهم الجوية من منازلهم عند اختيارهم لباقة الخدمات الممتازة.

وتوفر دوبز باقة متكاملة من خدمات اتمام إجراءات السفر لعملائها، بما فيها وزن الحقائب والأمتعة ووضع اللصاقات عليها، ثم نقلها إلى المطار وتحميلها على متن الطائرات. وتشمل الخدمة أيضاً طباعة تذكرة الصعود إلى الطائرة.

وستقدم دوبز اختبارات الكشف عن مرض كوفيد-19 عبر مركز ميديكلينيك ضمن مساعيها لمواكبة متطلبات الظروف الحالية. وسيتم أخذ المسحات في المنازل، وإرسال العينات إلى مختبر طبي. وسيحصل المسافرون الذين تظهر نتائج اختباراتهم سلبية على شهادة طبية تثبت سلامتهم من مرض كوفيد-19.

وتبدأ أسعار خدمات دوبز من 199 درهم إماراتي. وتضاف تكلفة إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لدى مركز ميديكلينيك والبالغة 300 درهم إماراتي إلى الباقات الحالية من خدمات اتمام إجراءات السفر من المنزل.

وبهذه المناسبة، أدلى متحدث رسمي باسم شركة دوبز بتصريح إلى مجلة أريبيان بزنس قال فيه: "توفر دوبز أربع باقات لخدمات اتمام إجراءات السفر من المنزل. وتتضمن باقة الفئة الممتازة رسوم الخدمات اللوجستية لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في المنزل. ويمكن للعملاء إضافة رسوم الخدمات اللوجستية إلى الباقات الثلاث الأخرى مقابل 210 دراهم إماراتية (تشمل ضريبة القيمة المضافة). وتبلغ قيمة رسوم اختبار الكشف عن المرض 300 درهم إماراتي (تشمل ضريبة القيمة المضافة) لكل مسافر".

ويستقبل وكلاء شركة مرحباً عملاء دوبز لدى وصولهم إلى المطار، ويقومون بتسريع إجراءات ختم الجوازات.

بدوره، قال عمر أبو فرج، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في شركة دوبز: "تبرهن شراكتنا مع مركز ميديكلينيك على التزامنا بتوفير تجارب سفر آمنة وخالية من المتاعب إلى عملائنا الكرام. وسنواصل بذل الجهود لتقديم أرقى الحلول المبتكرة التي تُحدث فارقاً إيجابياً حقيقياً في حياتهم".

للمزيد من المعلومات حول باقات الخدمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة دوبز.