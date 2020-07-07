امرأة تنقل الإصابة بكورونا المستجد لـ 70 شخصا بعد استخدامهم المصعد لاحقا

وأشار المركز في دراسة جديدة إلى أن امرأة قدمت في 19 مارس الماضي من الولايات المتحدة وكانت مصابة بفيروس كورونا المستجد دون ظهور أعراض المرض عليها، ونقلت العدوى لجارتها، التي بدورها نقلته إلى 70 شخص آخر استخدموا المصعد بعدها.

ونشر المركز الدراسة التي حددت المريض صفر في بؤرة لمرض فيروس كورونا المستجد في الصين، بعد أن تمكن علماء الجينيات من تحليل جينوم الفيروس في 70 شخصا تبين أن لديهم ذات السلالة من الفيروس SARS-CoV-2 التي جاءت من خارج الصين.

وكانت المرأة الأولى التي قدمت من الصين قد خضعت للعزل الصحي ولم تخرج من المنزل فيما كانت جارتها في الشقة التي تقع أسفل شقة المريضة صفر قد استقبلت والدتها وخطيبها يوم 26 مارس .

وتخلص الدراسة إلى أن المريض صفر نقل المرض دون أن تظهر أعراضه عليها من خلال ملامس الاسطح في المصعد في البناء، وظلت المريضة صفر بلا أعراض للمرض فيما أصيب 71 شخصا في بؤرة جديدة للمرض مما يدل على قدرة شخص واحد لا تظهر عليه أعراض المرض أن ينقله إلى عشرات الأشخاص فيما يسمى العدوى الاجتماعية الواسعة.

وتعد السبل الرئيسية لانتقال العدوى بفيروس كورونا هي قطيرات اللعاب التي تحوي الفيروس، وتنتشر هذه خلال الحديث والعطاس والسعال وتظل هذه القطيرات على الأسطح بما فيها أزرار المصعد حيث يمكن أن تصمد الفيروس لساعات أو حتى أيام في الهواء وعلى الأسطح مما يعزز الإرشادات الداعية لغسيل الأيدي وتجنب ملامسة الأسطح والوجه في الخارج، كما تشير الأدلة التي ظهرت مؤخرا إلى أن الفيروس كورونا المستجد يمكن أن يظل عالقا في الهواء في الأماكن ذات التهوية الضعيفة بما فيها المصاعد، مما يستدعي تجنب المصعد في حال وجود أشخاص فيه بأعداد كبيرة، مع ضرورة ارتداء القناع في المصاعد.



خبير بريطاني: فيروس كورونا المستجد كان خاملا حول العالم ولم ينشأ في الصين والمياه تنقله آخر أخبار فيروس كورونا المستجد: الدكتور توم جيفرسون، أستاذ مشارك أول في جامعة أكسفورد ضمن مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM)، يعتقد أن هناك أدلة متزايدة بأن الفيروس كان منتشرا بصورة خاملة في دول عديدة قبل انطلاقه في الصين

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