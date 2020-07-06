خبير بريطاني: فيروس كورونا المستجد كان خاملا حول العالم ولم ينشأ في الصين والمياه تنقله

وأشار الخبير المعروف إلى أن الفيروس هو عضوية عالمية كانت بانتظار ظروف ملائمة للانتشار بعد أن عثر على بقايا الفيروس وفي عينات المجاري في إسبانيا وايطاليا والبرازيل قبل اكتشافه في الصين.

وفي حوار مع صحيفة تلغراف دعا جيفرسون للتحقق في كيفية انتشار الفيروس كورونا المسجد في بؤر محدد مثل مصانع اللحوم.

ويشاطر البروفسور كارل هينغان مدير مركز الطب القائم على الأدلة، رأي الدكتور جيفرسون ويرى أن دراسة بؤر الفيروس يمكن أن تكشف طرق انتشار جديدة للعدوى مثل أنظمة الصرف الصحي والحمامات.

ولفت جيفرسون بالقول إن أشياء غريبة حدثت مع الانفلونزا الاسبانية سنة 1918 حين توفى 30% من سكان ساموا الغربية بالانفلونزا الاسبانية دون أن يكون هناك أي اتصال بالعالم الخارجي مع تلك الجزيرة، مما يؤكد فرضية أن هذه العضويات الفيروسية لا تنتقل بل تكون موجودة بانتظار الظروف الملائمة كأن يحصل أمر يمثل شرارة لانطلاقها من حال الخمول مثل ارتفاع الكثافة السكانية أو الظروف البيئية الأخرى وهذه الجوانب هي التي تستدعي النظر حاليا لمواجهة كوفيد 19.

فهناك دليل قوي بوجود الفيروس في المياه بكميات هائلة في كل مكان مما يشير لانتقاله عبر البراز.

ويتابع بالقول إن هناك تركيز عال للفيروس في أنظمة الصرف الصحي فهو بيئة مثالية من ناحية درجة الحرارة لضمان استقرار حياة الفيروس وتفعيله لنقل العدوى وفيها تبلغ درجة الحرارة 4 درجات، وكذلك الحال في مصانع اللحوم حيث لا تزيد درجة الحرارة عن أربع درجات أيضا.