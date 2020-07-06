الإمـــارات: إطلاق روبــوت بالتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لمواجهة كوفيد 1

أعلنت شركة ســـانيتــايــز اكســبرتــس عن جهاز روبوت لتعقيم الهواء ضمن حلول لمكافحة كوفيد – 19، وتقول الشركة إن تقنيات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية هي نهج متعدد المستويات لمواجهة ومنع انتقال العدوى بفيروس كوفيد – 19 .

يستخدم روبوت الأشعة فوق البنفسجية والتعقيم التطهير بالنبض والتنقل الطبيعي من خلال التكنولوجيا لتخطيط المسار تلقائيًا وتقييم وقت التطهير المطلوب داخل الاماكن. تتيح ميزة التعرف على المكان بالرادار، التعقيم بالموجات فوق الصوتية لضمان تجنب عوائق الحركة بحرية حول المكان دون الاصطدام بأي حواجز.

تعمل مصابيح يو في سي الخاصة بالروبوت ، والتي يمكنها العمل حتى 8000 ساعة ، على تطهير وقتل البكتيريا بشكل فعال بصورة آمنة. ويمكن لنظام الأشعة تحت الحمراء للروبوت التعرف على وجود الإنسان للتوقف عن التعقيم بالأشعة تلقائيًا.

وتزعم الشركة أنه في غضون 150 دقيقة يمكن تطهير 800 متر مربع باستخدام الروبوت ، وهو ما يعادل حوالي 10 أضعاف كفاءة التطهير اليدوي والثابت.

يعمل الروبوت لاسلكيا بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة واي فاي ليتيح ادارته بضغطة زر واحدة عبر كمبيوتر أو من خلال التطبيق الخاص بالهاتف الذكي.

سوف يساعدك البرنامج في رسم خريطة للمنطقة التي تحتاج إلى تطهيرها وحتى أن يكون لديك العديد من روبوتات يو في سي الآلية التي تعمل في آن واحد. عندما تكون طاقة مستوى البطارية منخفضة ، سيعود تلقائيًا إلى مكانه ويقوم بالشحن.

قال عمر شابوس ، الرئيس التنفيذي لـ ســـانيتــايــز اكســبرتــس: روبوت يو في سي الآلي هو تطور مثير ضد كوفيد – 19 ، ونحن متحمسون جدًا لتقديمه إلى الإمارات. سواء في المستشفى أو المطار أو المول أو المنزل أو المكتب ، سيضمن الروبوت القضاء على البكتيريا ، مما يسمح بحياة نظيفة وآمنة.