النشاطات العائلية ترفع الإصابات في السعودية و تسجل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 05 يوليو 2020، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالة .
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: "الكثير من الإصابات في الفترة الأخيرة مرتبطة بنشاطات عائلية، أكثر مما هي في العمل وخارج المنازل."
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة إن لبس الكمامة وحده لا يكفي، ولابد من التباعد وممارسة السلوكيات الصحية كاملة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 05 يوليو 2020، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالة .
#فيديو | #وكيل_وزارة_الصحة_المساعد_للصحة_الوقائية: الكثير من الإصابات في الفترة الأخيرة مرتبطة بنشاطات عائلية، أكثر مما هي في العمل وخارج المنازل.#نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/K3135Jd9cJ— واس العام (@SPAregions) July 5, 2020
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1980 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62357 والحالات الحرجة 2283 حالة .
البث المباشر ، المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس #كورونا الجديد.
الأحد 14 ذو القعدة 1441 https://t.co/T0HJL6FZgP— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 5, 2020