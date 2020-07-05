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الأحد 5 Jul 2020 05:30 م

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النشاطات العائلية ترفع الإصابات في السعودية و تسجل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 05 يوليو 2020، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالة .

النشاطات العائلية ترفع الإصابات في السعودية و تسجل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: "الكثير من الإصابات في الفترة الأخيرة مرتبطة بنشاطات عائلية، أكثر مما هي في العمل وخارج المنازل."

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة إن  لبس الكمامة وحده لا يكفي، ولابد من التباعد وممارسة السلوكيات الصحية كاملة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 05 يوليو 2020، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالة .


وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1980 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62357 والحالات الحرجة 2283 حالة .

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