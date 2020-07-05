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الأحد 5 Jul 2020 04:15 م

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شاهد فعالية قناع الوجه في الحماية في حالات عديدة

نشر البروفسور ريك ديفيس مدير مختبر الأحياء الدقيقة السريرية في مستشفى ساكريد هارت في بروفيدانس الأمريكية، صورا توضح ما يقوم به القناع من حماية لمرتديه من انتشار رذار الجهاز التنفسي من الفم والحلق خلال الحديث والعطاس والسعال والغناء.

شاهد فعالية قناع الوجه في الحماية في حالات عديدة
شاهد فعالية قناع الوجه في الحماية في حالات عديدة
شاهد فعالية قناع الوجه في الحماية في حالات عديدة

واستخدم لوحا أمام وجهه للعطاس والغناء والحديث والسعال لفترات قصيرة، وفعل ذات الشيء بدون قناع ثم أعاد ذلك مع قناع ليعرض كيف تنتشر المكونات الدقيقة من بكتريا وفيروسات في كل حالة. وظهر نمو  البكتيريا مكان سقوط القطيرات وكيف تقلص نمو البكتريا مع القناع الواقي كليا تقريبا.

 

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