شاهد فعالية قناع الوجه في الحماية في حالات عديدة

واستخدم لوحا أمام وجهه للعطاس والغناء والحديث والسعال لفترات قصيرة، وفعل ذات الشيء بدون قناع ثم أعاد ذلك مع قناع ليعرض كيف تنتشر المكونات الدقيقة من بكتريا وفيروسات في كل حالة. وظهر نمو البكتيريا مكان سقوط القطيرات وكيف تقلص نمو البكتريا مع القناع الواقي كليا تقريبا.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.



Two simple demos:



First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS (@richdavisphd) June 26, 2020