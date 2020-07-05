السعودية تعلن عن أكبر عدد من الوفيات اليومية وعدد الإصابات يتجاوزو 60 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت عن 56 وفاة وهو أعلى معدل للوفيات في يوم واحد ليصل عدد الوفيات إلى 1858 مع تجاوز عدد الإصابات 60 ألفا
واقترب العدد الإجمالي للإصابات من 205,929، بلغ بينهم عدد الحالات النشطة 60815، وضمنهم وصل عدد الحالات الحرجة إلى 2295 حالة بحسب صحيفة أراب نيوز الإنكليزية.
المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 14 ذو القعدة 1441 عند الساعة 3:35 عصراً . pic.twitter.com/zSBiN2VAC2— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 4, 2020
وتكثف وزارة الصحة السعودية من حملات التوعية لتقليص انتشار العدوى من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية، وتلفت الوزراة إلى أن وصول إجمالي المصابين بكورونا إلى أكثر من 200 ألف حالة يشير إلى أنه لم يكن هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (4128) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (56) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2642) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (143,256) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FMEdr0Xh3R— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 4, 2020