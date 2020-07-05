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الأحد 5 Jul 2020 09:00 ص

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السعودية تعلن عن أكبر عدد من الوفيات اليومية وعدد الإصابات يتجاوزو 60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت عن 56 وفاة وهو أعلى معدل للوفيات في يوم واحد ليصل عدد الوفيات إلى 1858 مع تجاوز عدد الإصابات 60 ألفا

السعودية تعلن عن أكبر عدد من الوفيات اليومية وعدد الإصابات يتجاوزو 60 ألفا

واقترب العدد الإجمالي للإصابات من 205,929، بلغ بينهم عدد الحالات النشطة 60815، وضمنهم وصل عدد الحالات الحرجة إلى 2295 حالة بحسب صحيفة أراب نيوز الإنكليزية.

وتكثف وزارة الصحة السعودية من حملات التوعية لتقليص انتشار العدوى من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية، وتلفت الوزراة إلى أن وصول إجمالي المصابين بكورونا إلى أكثر من 200 ألف حالة يشير إلى أنه لم يكن هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.

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