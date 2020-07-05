السعودية تعلن عن أكبر عدد من الوفيات اليومية وعدد الإصابات يتجاوزو 60 ألفا

واقترب العدد الإجمالي للإصابات من 205,929، بلغ بينهم عدد الحالات النشطة 60815، وضمنهم وصل عدد الحالات الحرجة إلى 2295 حالة بحسب صحيفة أراب نيوز الإنكليزية.

المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 14 ذو القعدة 1441 عند الساعة 3:35 عصراً . pic.twitter.com/zSBiN2VAC2— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 4, 2020

وتكثف وزارة الصحة السعودية من حملات التوعية لتقليص انتشار العدوى من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية، وتلفت الوزراة إلى أن وصول إجمالي المصابين بكورونا إلى أكثر من 200 ألف حالة يشير إلى أنه لم يكن هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.