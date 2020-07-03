السعودية تسجل 4193 إصابة جديدة بـ كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 يوليو 2020، تسجيل 4193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 201801 حالة.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 2945 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 140614 حالة، كما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1802 حالة وفاة وبلغ عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.

ولفتت الوزارة إلى إجراء أكثر من 53 ألف فحص لفيروس كورونا يوميًا بعد أن كانت 1000 فحص يوميًا في بداية الجائحة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية إلى أن شرطة مكة المكرمة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في #جدة ، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الفم والأنف .