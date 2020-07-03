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الجمعة 3 Jul 2020 09:00 م

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منظمة الصحة: نتائج أولية لتجارب على عقاقير لعلاج كورونا في غضون أسبوعين

تقديرات باثبات فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية العام والتحدي انتاجه بكميات كبيرة

منظمة الصحة: نتائج أولية لتجارب على عقاقير لعلاج كورونا في غضون أسبوعين

جنيف (رويترز) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن المنظمة تتوقع ظهور نتائج أولية في غضون أسبوعين من التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى كوفيد-19.

وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه ليس من الحكمة التكهن بموعد يصبح فيه لقاح كورونا جاهزا للتوزيع على نطاق جماهيري. وأضاف في مؤتمر صحفي أنه في حين قد تظهر فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية العام، إلا أن السؤال هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة.

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