المكسيك، 50% من نتائج اختبارات كورونا المستجد تظهر إيجابية في أعلى معدل في العالم

أفاد تقرير لبلومبرغ إلى أن الفقر والعجز عن إغلاق الأنشطة يتسبب بانتشار فيروس كورونا المستجد في المكسيك مع وصول حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 226 ألفا و89 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح، اليوم الأربعاء، بتوقيت مكسيكو سيتي.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 27 ألفا و769 حالة . وتعافى 174 ألفا و538 من المصابين حتى الآن .

يشير تقرير بلومبرغ إلى أنه من السهل تفسير مغذى النتائج المرتفعة - إلا أنه من الصعب تدارك أسبابها

وعاندت المكسيك المطالب بإجراء اختبارات واسعة النطاق وبدلاً من ذلك أجرت الاختبارات فقط على المرضى الأكثر معاناة من أعراض كورونا المستجد. وقال نائب وزير الصحة هوغو لوبيز جاتيل في أواخر مايو إن أي شيء آخر سيكون "مضيعة للوقت والجهد والموارد". ، في منطقة يعيش فيها أكثر من ثلث السكان في حالة فقر ، لا تستطيع معظم دول أمريكا اللاتينية أن تغلق أعمال التجارة بالكامل أو تمر بخطط تحفيز كبيرة لتعويض التداعيات.

دخلت المكسيك في حالة الركود ، في حين سجلت البرازيل في عام 2019 عامها الرابع على التوالي من البطالة فوق 10 ٪. ثم هناك فنزويلا ، التي تسبب انهيارها في تشريد الملايين عبر حدودها.



هناك دلائل تشير إلى أن معدل الاختبارات الإيجابية قد ينخفض ​​في تشيلي ، حيث تسعى وزارة الصحة إلى تخفيض المستوى إلى 10٪. وأطلقت وزارة الصحة البرازيلية الأسبوع الماضي خطة لاختبار أكثر من 20٪ من السكان البالغ عددهم 210 مليون نسمة بحلول نهاية العام ، على الرغم من أن نصف الفحوصات ستسمى اختبارات الأجسام المضادة السريعة ، والتي موثوقيتها لاتزال قيد الدراسة في المجتمع الطبي .