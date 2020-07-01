السعودية: تسجيل 3402 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 194225

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 01 يوليو 2020، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 194225 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 1994 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698 حالة وفاة "رحمهم الله".
و بلغ عدد الحالات النشطة 59767، والحالات الحرجة 2272 حالة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (3402) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (49) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1994) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (132,760) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/M7oVOXWyVY— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 1, 2020