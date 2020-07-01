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الأربعاء 1 Jul 2020 04:45 م

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السعودية: تسجيل 3402 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 194225

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 01 يوليو 2020، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 194225 حالة .

السعودية: تسجيل 3402 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 194225


وأكدت الوزارة تسجيل 1994 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698 حالة وفاة "رحمهم الله".

و بلغ عدد الحالات النشطة 59767، والحالات الحرجة 2272 حالة.

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