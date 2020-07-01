الولايات المتحدة تشتري كامل المخزون العالمي لدواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

اشترت الولايات المتحدة الأميركية كل ما هو متوفر من دواء "ريمديسيفير"، الذي ثبتت فعاليته في علاج "كوفيد-19" وتستخدمه بريطانيا مع دواء آخر كعلاجين وحيدين حاليا للمرض.

وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية عن شراء نصف مليون جرعة علاج من الدواء مما أثار مخاوف من حرمان دول مثل بريطانيا وبلدان أوروبية من الحصول على الدواء حتى شهر أكتوبر.

وعبر مسؤولو الصحة في بريطانيا عن مخاوفهم من فقدانهم ثاني صنف من الدواء لعلاج المرضى بعد أن اشترت الولايات المتحدة المخزون العالمي من الدواء لشهر يوليو، وما تصل نسبته 90 في المئة من المخزون المتوفر لشهري أغسطس وسبتمبر.

وتنتج شركة "غيلياد" الأميركية دواء "ريمديسيفير" الذي تم تطويره أساسا لعلاج الإيبولا، ويبلغ ثمنه لدورة علاج مكونة من ست جرعات 532 دولارا.

ونقلت سكاي نيوز عن الباحث الزائر في جامعة ليفربول، الدكتور أندرو هيل قوله: "إن الصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركة الدواء غيلياد سيقلص من فرص نجاة مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يعالجون في المستشفيات".

وأوضح هيل أن الخطر الأكبر لفقدان "ريمديسيفير" يتركز بشكل أكبر في أوروبا، والتي ستفتقد إمدادات الدواء التي حجزتها أميركا لثلاثة شهور، بينما بمقدور الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض إنتاج نسخ منه، لكنها ستكون غير قادرة على تصديرها، وذلك لامتلاك "غيلياد" لبراءة اختراع خاصة بالعلاج.

قالت شركة جيلياد ساينسز يوم الاثنين إن سعر عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه وتقرر استخدامه كعلاج لمرض كوفيد-19، سيبلغ 2340 دولارا للمريض الواحد في الدول الأكثر ثراء ووافقت على إرسال كل إمداداتها منه تقريبا للولايات المتحدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

ويقل هذا السعر بشكل طفيف عن النطاق الذي يتراوح بين 2520 و 2800 دولار الذي اقترحه الأسبوع الماضي معهد المراجعة السريرية والاقتصادية، وهو هيئة أمريكية تبحث أسعار الأدوية، وذلك بعد أن قال باحثون بريطانيون إنهم وجدوا أن عقار ديكساميثازون، المنتمي لعائلة الستيرويدات، الرخيص والمتوفر على نطاق واسع قد قلل بشكل كبير من الوفيات بين الحالات الحرجة المصابة بمرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على ريمديسيفير باعتباره أحد العلاجات التي اتضح أنها تغير مسار كوفيد-19. وبعد أن ساعد العقار، الذي يؤخذ عن طريق الوريد، على تقصير فترات التعافي في المستشفيات في التجارب السريرية، حصل على موافقة باستخدامه في الحالات الحادة بالولايات المتحدة ونال موافقة كاملة في اليابان.

وبالنسبة للمرضى الأمريكيين الذين لديهم تأمين تجاري قالت جيلياد إن دورة العلاج لمدة خمسة أيام ستُكَلف 3120 دولارا، أو 520 دولارا لكل قارورة.

ويزيد ذلك بنسبة 33 في المئة عن مبلغ 390 دولارا لكل قارورة الذي قالت جيلياد إنها ستحملها لحكومات الدول المتقدمة والمرضى الأمريكيين في برامج الرعاية الصحية الحكومية.

وفي رسالة مفتوحة، قال دانييل أوداي الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد إن السعر يقل كثيرا عن القيمة التي يوفرها نظرا لأن الخروج من المستشفى مبكرا يمكن أن يوفر نحو 12 ألف دولار للمريض في الولايات المتحدة.

وتجادل هيئات تدافع عن المرضى، مثل بابليك سيتيزن، بأن التكلفة يجب أن تكون أقل لأن ريمديسيفير تم تطويره بدعم مالي من حكومة الولايات المتحدة.