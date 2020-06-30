ممثلة سورية تباهي باصابتها بمرض نفسي بهدف التوعية

كشفت تولين البكري عن إصابتها بالاضطراب ثنائي القطب. ولفتت النجمة السورية بتعليق نشرته على صفحتها على الفايسبوك إلى أنها تعاني من هذا الاضطراب النفسي، مضيفة «أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل. أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي ولو خيروني ثانية لاخترته طوعاً» بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار.

وأشارت إلى أهمية التوعية حول الاضطرابات النفسية وعدم الخجل في التحدث بها، خاتمة تعليقها بالقول «المرض النفسي لم ولن يكون أبداً وصمة عار سواء أردت الاعتراف بذلك أو لا». يذكر أن البكري شاركت في مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» (تأليف وإخراج فادي سليم) في رمضان الماضي، حيث جسدت شخصية الدكتورة ريتا وهي المرأة الحكيمة المتعمقة في علم النفس التي تُدرس في إحدى جامعات دمشق.